Live Update arrow right icon From the Liveblog of Wednesday, November 11, 2026

Settlers said to set fire to vehicles in northern West Bank overnight; no injuries reported

By Nurit Yohanan Today, 6:21 am
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Nurit Yohanan is The Times of Israel's Palestinian and Arab world correspondent

Palestinian media outlets report that settlers set fire to vehicles overnight at a car lot in the village of Luban ash-Sharqiya, south of Nablus.

Footage from the scene shows a large fire that was extinguished by Palestinian firefighters.

No injuries have been reported.

 

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