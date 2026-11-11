Settlers said to set fire to vehicles in northern West Bank overnight; no injuries reported

Palestinian media outlets report that settlers set fire to vehicles overnight at a car lot in the village of Luban ash-Sharqiya, south of Nablus.

Footage from the scene shows a large fire that was extinguished by Palestinian firefighters.

No injuries have been reported.

????مشاهد من إحراق المستوطنين موقف للسيارات في اللبن الشرقية جنوب نابلس#فلسطين #اسرائیل pic.twitter.com/Gvajjc6s6h — مدفعجي (@madfajy) November 10, 2026

????مشاهد متداولة توثق إحراق المستوطنين الإسرائيليين مركبات الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس pic.twitter.com/msd7cj8CGn — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 10, 2026

مشاهد إضافية توثق إحراق المستوطنين مشطبًا لمركبات المواطنين في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس. pic.twitter.com/Ek287paPQZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2026